2018-11-16T18:34:33+03:00
Политика

Курянам покажут военную технику

17 ноября на площади у ТЦ «Европа 15» пройдет акция
Яна ШЕЛЕСТ
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Участники мероприятия увидят современную военную техникуУчастники мероприятия увидят современную военную техникуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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17 ноября с 9.00 на площади у ТЦ «Европа 15» на проспекте Хрущева пройдет акция «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная Дню ракетных войск и артиллерии.

Военнослужащие войсковой части № 35535, дислоцирующейся в поселке имени Маршала Жукова, расскажут курянам о буднях военной службы. Участники мероприятия увидят современную военную технику, получат уникальную возможность облачиться в спецснаряжение, подержать в руках настоящее боевое оружие.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября. Сегодня войсковая часть 35535 является одним из лучших соединений ракетных войск и артиллерии в стране. Личный состав соединения успешно выполняет поставленные задачи, осваивает новейшее оружие и технику, повышает боевое мастерство.

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