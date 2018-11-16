2018-11-16T16:15:30+03:00
Происшествия

Разыскивают курянина, который снял деньги с чужой кредитки

Кошелек с картой он нашел на улице
Ольга ДАНИЛОВА
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На подозреваемого могут завести делоНа подозреваемого могут завести делоФото: Из архива КП.
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В Курске по подозрению в краже денег с банковской карты разыскивают мужчину. В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее счета списана крупная сумма денег. Она пояснила, что случайно выронила кошелек с кредиткой на улице. Оповещение о снятии средств на мобильный телефон было не подключено, поэтому о пропаже денег узнала намного позже.

Оперативникам благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что деньги с карты снял мужчина. Найдя кошелек, обращаться в полицию с информацией о находке он не стал, а в ближайшем банкомате, используя прикрепленный к карте пин-код, обналичил почти 7 тысяч рублей.

Сейчас предполагаемый подозреваемый разыскивается. Все, кто располагает информацией о его личности, могут конфиденциально об этом сообщить, позвонив в полицию с мобильного с мобильного по телефону 102, либо (4712) 70-22-06.

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