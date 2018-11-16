2018-11-16T16:13:44+03:00
Общество

Электронные сервисы ФСС: помощники на все случаи жизни

Фонд социального страхования представил курянам новые цифровые проекты
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Помочь разобраться с работой новых цифровых сервисов ФСС стало основной задачей круглого стола под названием «Внедрение цифровых социальных сервисов и проектов Фонда социального страхования на территории Курской области», который прошел 14 ноября. Организаторами мероприятия стали «Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования.

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