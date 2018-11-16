Курянка через суд добивается записи в трудовой

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-16T15:53:54+03:00

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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратилась курянка с жалобой на нарушение ее трудовых прав при приеме и увольнении с работы.

С апреля по август женщина работала продавцом в одном из магазинов Железногорска, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. При приеме на работу и увольнении работодатель не внес соответствующие записи в ее трудовую книжку, страховые взносыв пенсионный фонд не уплачивались.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление в котором поставил вопрос об установлении факта трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем и потребовал обязать оформить трудовой договор с женщиной, а также внести записи в трудовую книжку и уплатить страховые взносы.

Теперь суд вынесет решение по этому вопросу.