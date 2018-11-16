Курянин за три года украл у фирмы почти 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-16T15:26:43+03:00

Недостачу в кассе обнаружили во время инвентаризации

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Промышленный районный суд вынес приговор 50-летнему жителю Курска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).

Как установлено в суде, мужчина работал менеджером на одном из предприятий города. В его обязанности входило получение по расходно-кассовым ордерам денег от покупателей за купленный товар и внесение их в кассу предприятия. Но мужчина не вносил в кассу часть получаемых от продажи денег, а оставлял их себе.

За три года он похитил 289 тысяч рублей. Недостачу в кассе предприятия обнаружили во время инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Суд дал курянину два года условно с испытательным сроком на два года. Удовлетворен также иск о взыскании с подсудимого причиненного ущерба.