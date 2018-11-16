В курском райцентре Фатеж открыли обновленный кинотеатр

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-16T14:24:18+03:00

До конца года в области переоснастят десять кинотеатров

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15 ноября в Фатеже открылся обновленный кинотеатр «Комета» - лазерный проектор, серебряный экран для 3D-проекции, комплект звукового окружения Dolby Surround, новые удобные кресла и полностью отремонтированный кинозал…

Фатежская «Комета» вошла в программу поддержки кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. На модернизацию каждого кинозала Фондом кино выделено 5 миллионов рублей. В рамках программы до 15 декабря переоснастят 10 курских кинотеатров, первым из которых был открыт «Мир» в Курске в день российского кино, 27 августа. А к 90-летию района, в конце октября, в поселке Медвенка открыли кинотеатр «Юбилейный».

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной ее задачей является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Деньги, выделенные Фондом кино, идут на техническое переоснащение кинотеатров. Забота же о ремонте помещений ложится на муниципальные бюджеты. В частности, из бюджета фатежского района на эти цели было потрачено более 2 миллионов рублей.

После открытия кинотеатра для гостей торжественного мероприятия состоялся кинопоказ военной драмы режиссера Константина Максимова «Несокрушимый».