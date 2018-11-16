2018-11-16T14:18:13+03:00
Недвижимость

В Сеймском округе Курска будут отключать горячую воду

«Квадра» приступает к замене труб
Яна ШЕЛЕСТ
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Завершить реконструкцию планируется в первой декаде декабряЗавершить реконструкцию планируется в первой декаде декабря
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Гидравлические испытания, проведенные в Сеймском округе Курска, показали, что сети горячего водоснабжения сильно изношены. Компания «Квадра» заменит наиболее ветхие участки труб до зимних морозов – всего более 3,5 километров сетей.

При перекладке сетей будут использоваться трубы в пенополиуретановой изоляции небольших диаметров.

— Это позволяет быстро состыковывать новый трубопровод и подключить его к системе теплоснабжения. Применяемый энергетиками бесканальный способ прокладки сетей позволяет вести работы при температуре наружного воздуха до -15 градусов, - пояснил управляющий директор филиала Александр Воронин.

Во время реконструкции в отдельных жилых кварталах Сеймского округа возможны краткосрочные отключения горячей воды. Теплоснабжение потребителей будет осуществляться в обычном режиме.

Завершить реконструкцию планируется в первой декаде декабря, стоимость проекта - свыше 25 млн рублей.

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