Анита Цой даст в Курске юбилейный концерт

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-16T13:47:45+03:00

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7 декабря в 19.00 в МегаГринне пройдет грандиозный юбилейный концерт Аниты Цой — певицы, сочетающей чувство вкуса и безумного трудолюбия.

Ультрасовременная и высоко технологичная программа Аниты «10|20» получила свое название неспроста, сама исполнительница расшифровывает его следующим образом: число 10 – это порядковый, юбилейный номер шоу в ее жизни, а 20 – творческий отрезок жизни певицы, исчисляемый двумя десятилетиями.

На концерте будут исполнены песни с нового альбома «10|20» и конечно все самые любимые зрителями песни накопившиеся за годы творчества. Состоится грандиозное шоу с использованием высоких технологий, отлично поставленная хореография, красочные костюмы и отличная музыка в живом исполнении.