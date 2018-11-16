2018-11-16T12:25:54+03:00
Звезды

В Курске выступит Народный Артист Интернета

В городе грядет "Сумишествие"
Светлана ВОЛКОВА
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Концерт пройдет 2 декабряКонцерт пройдет 2 декабря
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2 декабря в Курске выступит Народный Артист Интернета — Ярослав Сумишевский. К своему 35-летию Ярослав подготовил новую и яркую программу «Сумишествие». На этом концерте он исполнит свои новые композиции и, конечно, так полюбившиеся и уже знакомые всем хиты.

Так что «Сумишествие» с нетерпением ждут в городе. Ярослав — основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор» (по версии премии Рунета-2016), участник шоу Первого Канала «Три Аккорда», призер Радио Шансон, обладатель красивого голоса и просто талантливый артист.

Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами уже более 120 городов. Неизменно все концерты проходят в уютной и теплой атмосфере. На его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от исполнения.

Билеты в кассах Филармонии и kassir.ru.

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