Курские судебные приставы наткнулись на мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-16T10:13:58+03:00

Сотрудники УФССП проявили бдительность и сообщили об этом в полицию

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31 октября 2018 года судебные приставы приехали к жителю Курска. Около дома должника увидели мужчину, который пытался спрятать пакет с белым веществом. Сотрудники УФССП по Курской области позвонили в полицию. Через некоторое время подозрительного гражданина задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 228 ч. 1 п. 5 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».