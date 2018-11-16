2018-11-16T09:41:58+03:00
Политика

48 курских призывников отправились на срочную службу

Роман Старовойт пожелал новобранцам успехов
Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году на службу в армию отправятся около 1500 курянВ этом году на службу в армию отправятся около 1500 курян
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15 ноября в областном сборном пункте состоялся митинг, посвященный торжественной отправке призывников в армию. Нести службу в ВМФ, сухопутных и военно-космических и других войсках из нашего региона отправились 48 призывников.

В митинге принял участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Глава региона пожелал новобранцам счастья, здоровья и успешной службы. Выразил надежду, что курские парни, как и ранее, будут держать марку нашего региона на высоком уровне.

В этом году на службу в армию отправятся около 1500 курян. Многие из призывников берут академический отпуск в учебных заведениях для того, чтобы уйти служить со своим призывом.

Новоиспеченные солдаты из рук Романа Старовойта получили специальные памятки, где есть контактные телефоны, по которым они смогут обратиться за помощью в любой ситуации, а также мобильные телефоны.

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