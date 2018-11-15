2018-11-15T17:04:03+03:00
Общество

В Курске продлили еще один маршрут

Изменения вступают в силу с 19 ноября
Светлана ВОЛКОВА
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Транспортная сеть города расширяетсяТранспортная сеть города расширяетсяФото: Из архива КП.
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По многочисленным просьбам жителей улицы Смородиновой и для развития маршрутной сети в администрации города решили продлить еще один маршрут. Изменения будут действовать с 19 ноября. Схема движения микроавтобусов, работающих на маршруте № 255 «Ул. Фестивальная – АПЗ-20 – ул. 2-я Агрегатная», станет такой - от остановочного пункта «Ул. Фестивальная» до «Школа-интернат № 3» по улице Смородиновой.

Маршрут № 255 будет соответственно переименован: «Ул. Смородиновая - ул. Фестивальная – ул. 2-я Агрегатная».

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