В Курске продлили еще один маршрут

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-15T17:04:03+03:00

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По многочисленным просьбам жителей улицы Смородиновой и для развития маршрутной сети в администрации города решили продлить еще один маршрут. Изменения будут действовать с 19 ноября. Схема движения микроавтобусов, работающих на маршруте № 255 «Ул. Фестивальная – АПЗ-20 – ул. 2-я Агрегатная», станет такой - от остановочного пункта «Ул. Фестивальная» до «Школа-интернат № 3» по улице Смородиновой.

Маршрут № 255 будет соответственно переименован: «Ул. Смородиновая - ул. Фестивальная – ул. 2-я Агрегатная».