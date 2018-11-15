2018-11-15T16:46:56+03:00
Здоровье

В Курске из-за вспышки пневомонии закрыли школу

Опасной инфекцией заразились шесть учащихся
Яна ШЕЛЕСТ
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В больницу попали шесть школьниковВ больницу попали шесть школьниковФото: Из архива "КП"
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Среднюю школу № 43 города Курска, расположенную в Сеймском округе Курска, закрыли на дезинфекцию. Шесть учеников заболели пневмонией, и попали в больницу. Это ученики 2, 4,5 и 11 классов. Троих уже выписали домой.

Региональный Роспотребнадзор, озадаченный таким количеством заболевших, дал рекомендацию закрыть школу и провести в ней дезинфекцию.

Процедура проводится на протяжении трех дней. До 17 ноября школа будет закрыта.

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