Под Курском сгорел комбайн "Джон Дир"

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-15T15:18:56+03:00

Сельхозтехника в регионе горит уже не в первый раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В 12:04 15 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит комбайн в селе Петраковка Дмитриевского района. Спасти комбайн «Джон Дир» не удалось. По данным МЧС потушит ьогонь удалось в 12:28. Пострадавших нет.

Комбайн выгорел полностью.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.