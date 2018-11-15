В двух округах Курска отключат свет

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-15T15:16:22+03:00

«Курские электросети» будут проводить плановые работы Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 19 по 23 ноября с 9-00 до 16-00: 1-й Степной переулок 19-25, 24-32, Броневая 1-19, 4-28, 5-я Кислинская 1-19, переулок Летный 2-24, 1-17, Заповедный проезд 1-7, 4-14, Заповедный переулок, Аэроклубная 4-12, Парашютная, 3-й Степной переулок 38-48, 4-й Степной переулок 29-34, 36-38, Сумская 48б, 50, 50а, 50б, Комарова 8, 6, 10, 4.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 19 по 23 ноября с 9-00 до 16-00:

Ильича 15-31, 10-16; Переулок Жуковского 8-40; 1 Тимский переулок 2-48, 1-23; Борзеновская 23-67, 38-74; Борзеновский переулок 3-17; Восточная 1-45, 2-56; 3-я Стрелецкая 9-37, 2-56; 2-й Средний переулок 1-37, 20-38;

4-й Стрелецкая 1-35, 2-34; 5-й Стрелецкая 1-27, 2-36; 1-й Средний переулок 1-23; Новоселовка 3-15.

22 ноября с 13-30 до 16-00: Парижской Коммуны 56, 56а, 56б, 56в, 67, 71; 8 Марта 61; Коммунальная 12, 1-47, 2-54; Станционная 44-50.

Телефон для справок: 26-32-10