Курян приглашают принять участие в создании Книги рекордов Курской области

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-15T14:11:14+03:00

К участию в конкурсе приглашаются все, кто любит Курскую землю Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Курское областное отделение Русского географического общества объявляет о начале творческого конкурса «Наш Курский соловьиный край — России малая частица!» в рамках II фестиваля исследовательских и творческих проектов «Люблю тебя, мой соловьиный край!».

К участию в конкурсе приглашаются все, кто любит Курскую землю, ее уникальную природу, историю и талантливых людей. Для участия нужно прислать творческие работы, отражающие самые выдающиеся особенности Курской области, ее отличие от других регионов России.

Информация собирается для создания Книги рекордов административных районов Курской области (самая многодетная семья, самая высокая точка, самое древнее ремесло Курского края, самое глубокое озеро, долгожители и т.д.).

Ограничений по форме участия и возрасту участников нет. Работы будут оцениваться с учетом возрастных категорий от 0 +. Конкурсные работы направляются вложенными файлами на электронный адрес Оргкомитета: kurskgeofest2018@gmail.com или представляются непосредственно в оргкомитет по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 33, ауд.83.