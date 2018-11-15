В Курске через суд вернули землю в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-15T13:52:23+03:00

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Прокуратура Курской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками в г. Курске.

Установлено, что Земельный комитет Курска заключил с некоммерческим товариществом «Автолюбитель» договор аренды земельного участка якобы для растениеводства, размещения питомников и оранжерей, садовоогородных участков, дач и дачных участков, полей и пастбищ.

По закону земли под дачные или садовоогородные участки предоставляются из фонда перераспределения земель, исходя из очередности, утверждаемой органом местного самоуправления, которым и формируется персональный состав членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

- Как показала проверка, товарищество «Автолюбитель» создано пятью гражданами. Списочный состав членов товарищества органом местного самоуправления не утверждался, расчета потребности в земельных участках для нуждающихся в них, а также для размещения имущества общего пользования нет. Фактически этот участок в указанных в договоре целях не использовался, - рассказали в прокуратуре. - В результате незаконной сделки нарушены права и законные интересы возможных претендентов на получение дачных участков.

Прокурор Курской области направил в суд иск, в котором потребовал признать договор аренды земли недействительным и возвратить его в муниципальную собственность. Арбитражный суд Курской области требования удовлетворил.

Земля возвращена Земельному комитету Курска.