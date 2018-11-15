В Курске задержали подозреваемых в сбыте крупной партии героина

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-15T13:38:36+03:00

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У задержанных изъяли почти килограмм наркотиковФото: Из архива "КП"

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали шестерых подозреваемых в сбыте героина в крупном размере.

Оперативники получили информацию о том, что в Курск из Москвы на автомобиле приезжают молодые люди для распространения наркотиков через тайники-закладки. Двоих подозреваемых задержали при доставке запрещенных веществ в Курск.

У них изъяли почти килограмм героина. Расфасованные наркотики молодые люди прятали под обшивкой в багажнике машины. Раскладывали порции, выбрасывая их из окна движущегося автомобиля.

Еще четверо злоумышленников были установлены в ходе следственных действий. Троих задержали при прибытии в Курскую область, еще один был задержан в городе Иваново, а затем доставлен в Курск.

Подозреваемые сознались в преступлениях. Тайники-закладки, сделанные ими, изъяли. Подозреваемых арестовали. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 — «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.