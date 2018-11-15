В Курске 12 домов остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-15T11:36:15+03:00

Отопление обещают включить сегодня после трех часов дня

На улице 50 лет Октября устраняют повреждение

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Специалисты курской «Квадры» приступили к срочному ремонту тепломагистрали на улице 50 лет Октября. Повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.

На время работ ограничена подача тепла и горячей воды в следующие жилые дома:

- ул. 50 лет Октября, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в;

- ул. Фатежская, 73\1, 73\2, 73\3, 80, 82.

Отопление обещают включить сегодня после трех часов дня.

Ранее «КП» рассказывала об устранении коммунальной аварии на проспекте Хрущева. 14 ноября во дворе одного из домов прорвало трубу. Образовалась настоящее озеро, несколько домов остались без холодной воды.