В Курске ликвидируют коммунальную аварию: на проспекте Хрущева прорвало трубу
14 ноября в Курске на проспекте Хрущева во второй половине дня начало разливаться настоящее озеро. Увы, в центре города забили не целебные ключи, все оказалось гораздо банальней. При проведении земляных работ экскаватор повредил ковшом трубопровод.
Вода топила дворы и гаражи. Глядя на стремительно увеличивающуюся в размерах грязную жижу, куряне в соцсетях призывали спасать свои автомобили.
На Хрущева оперативно приехали представители «Водоканала», администрации и спасатели. Начали откачивать воду. Без водоснабжения остались жители нескольких домов.
«В связи с аварийной ситуацией в настоящее время снижен напор воды в сетях водопровода Северо-Западного района и по ул. 50 лет Октября (от №133 до №177) с прилегающими улицам», - известил «Курскводоканал».
Аварию обещали устранить к 21.00, но потом решили полностью заменить аварийный участок водопровода. Работы велись без перерыва всю ночь, в настоящее время они продолжаются. Частично водоснабжение потребителей наладили по резервной схеме.
В администрации Курской области пояснили, что все ремонтные работы планируется завершить 15 ноября к 17.00.
Подвоз воды организован возле дома на проспекте Хрущева, 34 и улицы Бойцов 9-й дивизии, 191
— Подвоз воды организован возле дома на проспекте Хрущева, 34 и улицы Бойцов 9-й дивизии, 191. Свои заявки на подвоз воды можете оставлять по телефону 70-06-14 или обращаться к службе 112, - сообщает администрация.
14 ноября еще одна коммунальная авария произошла в Курске на Пучковке. Из-за повреждения теплосети от отопления отключили несколько домов и два соцобъекта. К счастью, аварию удалось оперативно устранить.