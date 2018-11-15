В Курске ликвидируют коммунальную аварию: на проспекте Хрущева прорвало трубу

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-15T11:22:21+03:00

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14 ноября в Курске на проспекте Хрущева во второй половине дня начало разливаться настоящее озеро. Увы, в центре города забили не целебные ключи, все оказалось гораздо банальней. При проведении земляных работ экскаватор повредил ковшом трубопровод.

Вода топила дворы и гаражи. Глядя на стремительно увеличивающуюся в размерах грязную жижу, куряне в соцсетях призывали спасать свои автомобили.

На Хрущева оперативно приехали представители «Водоканала», администрации и спасатели. Начали откачивать воду. Без водоснабжения остались жители нескольких домов.

«В связи с аварийной ситуацией в настоящее время снижен напор воды в сетях водопровода Северо-Западного района и по ул. 50 лет Октября (от №133 до №177) с прилегающими улицам», - известил «Курскводоканал».

Аварию обещали устранить к 21.00, но потом решили полностью заменить аварийный участок водопровода. Работы велись без перерыва всю ночь, в настоящее время они продолжаются. Частично водоснабжение потребителей наладили по резервной схеме.

В администрации Курской области пояснили, что все ремонтные работы планируется завершить 15 ноября к 17.00.

Подвоз воды организован возле дома на проспекте Хрущева, 34 и улицы Бойцов 9-й дивизии, 191

— Подвоз воды организован возле дома на проспекте Хрущева, 34 и улицы Бойцов 9-й дивизии, 191. Свои заявки на подвоз воды можете оставлять по телефону 70-06-14 или обращаться к службе 112, - сообщает администрация.

14 ноября еще одна коммунальная авария произошла в Курске на Пучковке. Из-за повреждения теплосети от отопления отключили несколько домов и два соцобъекта. К счастью, аварию удалось оперативно устранить.