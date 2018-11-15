В Курске вспомнят знаменитого актера-земляка

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-15T09:29:36+03:00

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16 ноября в 13.00 библиотека № 13 (ул. Бочарова, 6) приглашает на тематическую программу «Имя в истории курского края: Михаил Щепкин», посвященную 230-летию со дня рождения великого актера.

Немало талантов подарила миру курская земля - ученых, музыкантов, политиков, поэтов и писателей. Одно из почетных мест в их ряду занимает великий русский актер Михаил Семенович Щепкин - творец незабываемых сценических образов, театральный деятель, теоретик, мыслитель, создатель школы, определившей развитие русского актерского искусства в XIX веке.

Организаторы расскажут о биографии и творчестве Михаила Щепкина, о дружбе актера с И.С. Тургеневым и А. В. Кольцовым, А.С. Пушкиным и Т.Г. Шевченко, а также другими выдающимися деятелями культуры. Юные куряне совершат виртуальную экскурсию в Дом-музей М.С. Щепкина. Участники тематической встречи ответят на вопросы интерактивной викторины «Жизнь его - игра и сцена», увидят уникальное издание «М.С. Щепкин, его жизнь и сценическая деятельность в связи с историей современного ему театра» (1893 г.), изданное в год 105-летия со дня рождения великого актера из фонда «Национальной электронной библиотеки», а также раритетные книги о М.С. Щепкине, опубликованные в 1937, 1951 и 1954 годах.