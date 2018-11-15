2018-11-15T09:29:36+03:00
Звезды

В Курске вспомнят знаменитого актера-земляка

Юные куряне совершат виртуальную экскурсию в Дом-музей Михаила Щепкина
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Щепкин - один из знаменитых курянЩепкин - один из знаменитых курянФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

16 ноября в 13.00 библиотека № 13 (ул. Бочарова, 6) приглашает на тематическую программу «Имя в истории курского края: Михаил Щепкин», посвященную 230-летию со дня рождения великого актера.

Немало талантов подарила миру курская земля - ученых, музыкантов, политиков, поэтов и писателей. Одно из почетных мест в их ряду занимает великий русский актер Михаил Семенович Щепкин - творец незабываемых сценических образов, театральный деятель, теоретик, мыслитель, создатель школы, определившей развитие русского актерского искусства в XIX веке.

Организаторы расскажут о биографии и творчестве Михаила Щепкина, о дружбе актера с И.С. Тургеневым и А. В. Кольцовым, А.С. Пушкиным и Т.Г. Шевченко, а также другими выдающимися деятелями культуры. Юные куряне совершат виртуальную экскурсию в Дом-музей М.С. Щепкина. Участники тематической встречи ответят на вопросы интерактивной викторины «Жизнь его - игра и сцена», увидят уникальное издание «М.С. Щепкин, его жизнь и сценическая деятельность в связи с историей современного ему театра» (1893 г.), изданное в год 105-летия со дня рождения великого актера из фонда «Национальной электронной библиотеки», а также раритетные книги о М.С. Щепкине, опубликованные в 1937, 1951 и 1954 годах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курских детей кормят фальсифицированной молочной продукцией
В Курске 12 домов остались без тепла и горячей воды
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
В Курске ликвидируют коммунальную аварию: на проспекте Хрущева прорвало трубу
В Курске торжественно откроют сквер
«Курскпромбанк»: вместе строим будущее
Коммунальную аварию в Курске устранили
Разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП
Курский пенсионер украл продукты с витрины
В Курске в салоне авто обнаружили наркотики
Под Курском обнаружили артснаряд
В Курской области задержали криминального авторитета
Сменился главный дорожник Курской области
В Курской области выбрали лучшего водолаза
Руководство курского СК проведет прием граждан в Рыльске
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Суджанский район: с акцентом на спорт и культуру
В Курске стартует конкурс «Курские мадонны»
СК ищет халатность в организации поиска пропавшего курского школьника
Под Курском в реке утонул мужчина
Курян приглашают на проект «Кино в театре»
В Курске на 2-й Силикатной сгорел «Ниссан»
Под Курском тепловоз протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
Курских коммунальщиков поймали на незаконных отключениях воды