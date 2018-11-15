2018-11-15T09:26:32+03:00
Общество

В Курске торжественно откроют сквер

Весной здесь высадят молодые деревья
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске в благоустройстве нуждаются многие уголки городаВ Курске в благоустройстве нуждаются многие уголки городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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16 ноября в 14.00 на площадке перед школой № 51 (ул. Веспремская, 1-а) будет торжественно открыт после реконструкции сквер «Веспремский».

Сбор предложений по общегородским территориям, нуждающимся в реконструкции по программе «Формирование городской среды», состоялся весной 2018 года. За реконструкцию сквера отдали голоса 1308 курян. Члены муниципальной комиссии, составившей реестр объектов для рейтингового голосования, запланировали реконструкцию сквера в числе первоочередных задач. В ходе работ на территории сквера обустроили газон, выложили дорожки тротуарной плиткой. Весной 2019 года работы здесь завершатся высадкой молодых деревьев.

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