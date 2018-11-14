2018-11-14T17:29:31+03:00
Происшествия

Коммунальную аварию в Курске устранили

Подача тепла была ограничена в жилые дома и на два соцобъекта
Светлана ВОЛКОВА
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Порывы на тепломагистралях для Курска не редкостьПорывы на тепломагистралях для Курска не редкостьФото: Светлана ВОЛКОВА
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14 ноября в Курске снова произошла локальная авария на теплосетях, которую, к счастью, удалось оперативно устранить. Бригада теплоэнергетиков завершила ремонт трубы на улице Пучковка в Курске, которая накануне стала причиной разлива горячей воды. Как сообщил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, дефект трубы произошел из-за того, что проржавел металл. На время ремонта была ограничена подача отопления в дома №№ 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 19в, 49, 51, а также в два соцобъекта, добавили в администрации региона.

После локализации дефектного участка теплотрассы тепло вернулось в дома курян, а также в школу и Дом ребенка.

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