2018-11-14T15:57:06+03:00
Происшествия

Разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП

Авария произошла в центре Курска
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят сообщить об имеющейся информацииКурян просят сообщить об имеющейся информацииФото: Из архива КП.
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12 октября примерно в 20.55 возле дома №12 по улице Карла Маркса Курска по предварительным данным столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 34-летнего водителя и автомобиль «KIA Ceed», за рулем которого была 39-летняя женщина.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 с места ДТП скрылся, но потом его личность установили.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

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