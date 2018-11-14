2018-11-14T15:28:20+03:00
Происшествия

Курский пенсионер украл продукты с витрины

Мужчина сказал, что был пьян и ему захотелось закусить
Ольга ДАНИЛОВА
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Теперь курянину грозит обвинение в разбоеТеперь курянину грозит обвинение в разбоеФото: Из архива КП.
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В Пристенском районе по «горячим» следам задержали подозреваемого в разбое, совершенном в магазине. Вечером перед закрытием в павильон спешно зашел мужчина и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал деньги. Под конец дня средства из кассы уже сдали, поэтому украсть ему удалось только продукты с витрины. После хищения он сбежал. Случившееся попало на кадры камер видеонаблюдения, которые теперь станут доказательствами по уголовному делу.

62-летний подозреваемый задержан прибывшей следственно-оперативной группой недалеко от места преступления. Он был пьян, этим в дальнейшем и объяснил желание украсть продукты. У него изъяли нож и украденное из магазина. По факту разбоя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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