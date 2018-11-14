В Курске в салоне авто обнаружили наркотики
По внешним признакам водитель был под кайфом
ВАЗ остановили на улице ЭнгельсаФото: Из архива КП.
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В Курске сотрудники ДПС на улице Энгельса остановили водителя, у которого при себе были наркотики, рассказали в УМВД России по Курской области.
- Во время проверки 23-летний мужчина вел себя странно и по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, но от исследования отказался, - рассказалив полиции.
В салоне ВАЗа полицейские нашли растительные наркотики. По словам владельца транспорта, их он перевозил для собственного употребления. Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества для решения о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков.