2018-11-14T15:18:58+03:00
Происшествия

В Курске в салоне авто обнаружили наркотики

По внешним признакам водитель был под кайфом
Ольга ДАНИЛОВА
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ВАЗ остановили на улице ЭнгельсаВАЗ остановили на улице ЭнгельсаФото: Из архива КП.
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В Курске сотрудники ДПС на улице Энгельса остановили водителя, у которого при себе были наркотики, рассказали в УМВД России по Курской области.

- Во время проверки 23-летний мужчина вел себя странно и по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, но от исследования отказался, - рассказалив полиции.

В салоне ВАЗа полицейские нашли растительные наркотики. По словам владельца транспорта, их он перевозил для собственного употребления. Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества для решения о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков.

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