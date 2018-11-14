Под Курском обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-14T14:20:34+03:00

Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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14 ноября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в деревне Меловой колодезь Мантуровского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.