Сменился главный дорожник Курской области
На смену Александру Полину пришел Владимир Муравьев
До нового назначения Владимир Александрович работал в РосавтодореФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Александр Полин, ранее возглавлявший комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, на прошлой неделе покинул свой пост. На смену ему пришел Владимир Муравьев.
До нового назначения Владимир Александрович работал в структуре Росавтодора заместителем начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». Курировал вопросы, связанные с содержанием автомобильных дорог, безопасностью дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем и транспортной безопасности.