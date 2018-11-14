2018-11-14T11:37:21+03:00
Спасатель

В Курской области выбрали лучшего водолаза

Им стал начальник группы водолазных и спасательных работ из Льгова Сергей Сальников
Яна ШЕЛЕСТ
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Сергей Сальников работает водолазом уже 25 летСергей Сальников работает водолазом уже 25 летФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший водолаз». Этого звания в этом году удостоен начальник группы водолазных и спасательных работ региональной АСС льговчанин Сергей Сальников.

Сергей Сальников работает водолазом уже 25 лет, рассказали в ГУ МЧС.

— Это очень непростая работа – за всё переживаешь, когда счет идет на секунды и на кону – жизнь человека, - признается Сергей.

Особенно тяжело работать в зимних условиях. Теплая одежде быстро намокает и тянет на дно не только тонущего, но и спасателя. Пострадавший часто сильно испуган и не всегда контролирует свои действия.

- Хватают за шею, плечи, голову, топят, несознательно, конечно, - рассказывает Сергей. – Поэтому в нашем деле важны и физическая, и психологическая подготовка.

У Сергея две дочки – ходят в 5 и 7 класс. В свободное время лучший водолаз области занимается разведением кроликов и подводной охотой.

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