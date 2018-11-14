В Курской области выбрали лучшего водолаза
В Курской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший водолаз». Этого звания в этом году удостоен начальник группы водолазных и спасательных работ региональной АСС льговчанин Сергей Сальников.
Сергей Сальников работает водолазом уже 25 лет, рассказали в ГУ МЧС.
— Это очень непростая работа – за всё переживаешь, когда счет идет на секунды и на кону – жизнь человека, - признается Сергей.
Особенно тяжело работать в зимних условиях. Теплая одежде быстро намокает и тянет на дно не только тонущего, но и спасателя. Пострадавший часто сильно испуган и не всегда контролирует свои действия.
- Хватают за шею, плечи, голову, топят, несознательно, конечно, - рассказывает Сергей. – Поэтому в нашем деле важны и физическая, и психологическая подготовка.
У Сергея две дочки – ходят в 5 и 7 класс. В свободное время лучший водолаз области занимается разведением кроликов и подводной охотой.