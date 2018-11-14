2018-11-14T11:08:04+03:00
Общество

Руководство курского СК проведет прием граждан в Рыльске

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
Яна ШЕЛЕСТ
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Прием граждан состоится по адресу: г. Рыльск, ул. Ленина, д. 46 «Б»Прием граждан состоится по адресу: г. Рыльск, ул. Ленина, д. 46 «Б»Фото: Из архива "КП"
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20 ноября с 15.00 заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Рыльском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Рыльск, ул. Ленина, д. 46 «Б»

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-52) 2-35-92.

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