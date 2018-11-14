Суджанский район: с акцентом на спорт и культуру

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-14T10:13:24+03:00

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На минувшей неделе в Суджанском районе Курской области произошло знаковое событие – здесь в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком врио губернатора Курской области Роман Старовойт вместе с юными спортсменами заложили первый камень с капсулой, где содержится обращение к потомкам. Новый ФОК в районе возводится в рамках масштабной программы по сооружению спортивных объектов в Курской области, которая реализуется в регионе, начиная с 2008 года.

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