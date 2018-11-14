В Курске стартует конкурс «Курские мадонны»
Семьи города Курска приглашают принять участие в городском конкурсе фотографий и литературных произведений под общим названием «Курские мадонны», посвященном Дню матери.
Конкурс проводится по двум направлениям: фотографии литературные произведения. На фотоконкурс принимаются работы, соответствующие теме конкурса «Курские мадонны», в следующих номинациях:
«Мать и дитя» - (фотографии матери с ребенком);
«Мамочка моя» - (портреты женщины-матери);
«Семейный альбом» - (фотографии многодетной мамы с детьми);
«Спасибо, мама!» - (портреты бабушек).
На литературный конкурс принимаются произведения в следующих жанрах: проза (рассказ, очерк, эссе, биография), поэзия (стихотворение), публицистика (репортаж, интервью, статья, хроника) в номинациях:
«Поздравление маме»;
«Человек, которым я горжусь»;
«Мамина история»;
«Рецепты счастливой семьи».
Конкурсные работы принимаются до 16 ноября 2018 года по адресу: Курск, ул. Сторожевая, 6, МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».
Положение о конкурсе размещено на странице МБУ ГЦСП «Спектр» в социальных сетях https://vk.com/spektr_kursk .