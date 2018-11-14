В Курске стартует конкурс «Курские мадонны»

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-14T09:05:59+03:00

Фото: Из архива "КП"

Конкурс проводится по двум направлениям: фотографии литературные произведения Фото: Из архива "КП"

Администрация приглашает принять в нем участие

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Семьи города Курска приглашают принять участие в городском конкурсе фотографий и литературных произведений под общим названием «Курские мадонны», посвященном Дню матери.

Конкурс проводится по двум направлениям: фотографии литературные произведения. На фотоконкурс принимаются работы, соответствующие теме конкурса «Курские мадонны», в следующих номинациях:

«Мать и дитя» - (фотографии матери с ребенком);

«Мамочка моя» - (портреты женщины-матери);

«Семейный альбом» - (фотографии многодетной мамы с детьми);

«Спасибо, мама!» - (портреты бабушек).

На литературный конкурс принимаются произведения в следующих жанрах: проза (рассказ, очерк, эссе, биография), поэзия (стихотворение), публицистика (репортаж, интервью, статья, хроника) в номинациях:

«Поздравление маме»;

«Человек, которым я горжусь»;

«Мамина история»;

«Рецепты счастливой семьи».

Конкурсные работы принимаются до 16 ноября 2018 года по адресу: Курск, ул. Сторожевая, 6, МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».

Положение о конкурсе размещено на странице МБУ ГЦСП «Спектр» в социальных сетях https://vk.com/spektr_kursk .