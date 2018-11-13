СК ищет халатность в организации поиска пропавшего курского школьника

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-13T17:59:47+03:00

Подозреваемый, по его словам, несколько дней держал ребенка живым в своей квартире Фото: из открытых источников

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Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курской области продолжают устанавливать все обстоятельства и причины, которые способствовали убийству 7-летнего мальчика в Железногорске Курской области, сообщили официально в СК. "КП" уже подробно рассказывала, что 23 октября в Железногорске по дороге из школы домой исчез ребенок. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сотрудники СК России по Курской области, криминалисты центрального аппарата СК России, прибывшие на место ЧП, сотрудники МВД России, волонтеры, в том числе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные люди почти неделю искали пропавшего ребенка и делали все возможное для того, чтобы обнаружить мальчика живым.

Несмотря на все это, 30 октября в ходе проведения следственного действия тело пропавшего ребенка нашли в селе Трояново Железногорского района - его показал сам подозреваемый, что, собственно, и стало основной уликой против него.

- По проверяемым сейчас сведениям, днем 23 октября сосед обманом заманил мальчика к себе в квартиру, надругался над ним и убил. Затем вывез и спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка. Сейчас он находится в СИЗО, - отметили в СК. - В ходе расследования уголовного дела были получены сведения о том, что мальчик провел до убийства в квартире подозреваемого соседа несколько суток.

В связи с этим второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

- В рамках расследования этого уголовного дела проверяется полнота и своевременность действий сотрудников правоохранительных органов и их соответствие требованиям нормативно-правовых документов, регламентировавших розыск ребенка. При наличии объективных оснований их действиям (бездействию) будет дана уголовно-правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства, - добавили в СК.

- Как только поступило сообщение о пропаже ребенка по тревоге был поднят весь личный состав железногорской полиции, других территориальных отделов, управления МВД. Поиски продолжались круглосуточно. Проводился обход жилого сектора для опроса жильцов, чтобы установить обстоятельства произошедшего и получить информацию о том, где находится мальчик. Тогда мужчина ничем себя не выдал. Соседи характеризовали его положительно, ссылаясь на то, что знают его почти 40 лет. Одновременно отрабатывались десяток версий и возможных причастных к преступлению граждан, находящихся в поле зрения правоохранительных органов, - прокомментировали ранее "КП" ситуацию в УМВД региона.

Следственный комитет России призывает не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация, малозначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной при спасении пропавшего ребенка.