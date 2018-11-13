2018-11-13T16:18:43+03:00
Происшествия

Под Курском в реке утонул мужчина

ЧП произошло в Глушковском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело погибшего доставили в моргТело погибшего доставили в моргФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Информация о гибели на воде в селе Попово-Лежачи Глушковского района поступила в «Службу спасения» 13 ноября, сообщает ГУ МЧС по Курской области. В реке Сейм утонул мужчина.

На место ЧП выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

Водолазы достали со дня реки тело мужчины и доставили его в морг города Рыльска. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

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