Под Курском в реке утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-13T16:18:43+03:00

Тело погибшего доставили в морг Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Информация о гибели на воде в селе Попово-Лежачи Глушковского района поступила в «Службу спасения» 13 ноября, сообщает ГУ МЧС по Курской области. В реке Сейм утонул мужчина.

На место ЧП выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

Водолазы достали со дня реки тело мужчины и доставили его в морг города Рыльска. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.