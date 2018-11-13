Курян приглашают на проект «Кино в театре»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-13T15:56:35+03:00

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18 ноября в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ мультипликационного фильма «Два хвоста» (6+), премьера которого состоялась в России в преддверии лета – 31 мая 2018 года. Посещение драмтеатра воскресным днем станет приятным семейным досугом с интересными мероприятиями.

Мультфильм «Два хвоста» рассказывает о смелых друзьях - Коте Максе и Бобре Бобе, которым приходится спасать Землю от инопланетных охотников, коллекционирующих животных для космического зоопарка. В череде захватывающих приключений им даже предстоят погони на летающих тарелках!

Курский кинофонд в рамках культурно-просветительского проекта «Кино в театре» предлагает вниманию зрителей тематическое мероприятие - «Добрые друзья».

В фойе театра зрителей проекта будет встречать фотовыставка студентов Курского колледжа культуры, посвященная животным.

Также для юных гостей пройдут тематические мастер-классы педагогов дополнительного образования Центра детского творчества. Ребята научатся создавать веселых зверей из соленого теста и бумаги. Также интересный мастер-класс по рисованию на воде «Эбру» проведут преподаватели из школы рисования «Артмания».

На сцене театра перед фильмом выступит детский вокальный ансамбль «Перезвон» Центра детского творчества и будет показан тематический ролик, специально созданный для мероприятия творческой группой кинофонда. Ролик посвящен 40-летию фильма «Когда я стану великаном» о школьнике Пете Копейкине, который доказывает, что такие понятия, как храбрость, благородство и честь были присущи не только «временам плаща и шпаги», но актуальны и в наши дни.

Начало предсеансового мероприятия в 12.00. Билеты стоимостью 50 рублей - в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: 52-98-20.