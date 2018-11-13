В Курске на 2-й Силикатной сгорел «Ниссан»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-13T14:59:53+03:00

Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

Сообщение о возгорании автомобиля на улице 2-ой Силикатной в Курске поступило в «Службу спасения» 13 ноября в 09:05, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 12, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Огонь потушили через несколько минут.

В результате пожара в автомобиле «Ниссан Максима» огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.