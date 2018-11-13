В Курске на 2-й Силикатной сгорел «Ниссан»
Пожар произошел 13 ноября утром
Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о возгорании автомобиля на улице 2-ой Силикатной в Курске поступило в «Службу спасения» 13 ноября в 09:05, передает ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 12, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Огонь потушили через несколько минут.
В результате пожара в автомобиле «Ниссан Максима» огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.