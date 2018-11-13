Под Курском тепловоз протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
ДТП на переезде.
«Соболь» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофораФото: УМВД России по Курской области.
13 ноября примерно 09.25 на железнодорожном переезде, расположенном на первом километре автомобильной дороги Курск – Льгов – Рыльск – Быки Курчатовского района 39-летний водитель автомобиля «Соболь» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В это время его протаранил тепловоз, который следовал из Курска во Льгов, сообщили в УМВД по Курской области.
Ранения получили два человекаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
На место происшествия выехали спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель микроавтобуса и 43-летний пассажир получили ранения и были госпитализированы.
График движения поездов не нарушался. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.
ДТП на переезде.