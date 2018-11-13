2018-11-13T13:45:21+03:00
Происшествия

Под Курском тепловоз протаранил микроавтобус: есть пострадавшие

ДТП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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ДТП на переезде.

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«Соболь» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора Фото: УМВД России по Курской области.

«Соболь» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофораФото: УМВД России по Курской области.

13 ноября примерно 09.25 на железнодорожном переезде, расположенном на первом километре автомобильной дороги КурскЛьговРыльск – Быки Курчатовского района 39-летний водитель автомобиля «Соболь» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В это время его протаранил тепловоз, который следовал из Курска во Льгов, сообщили в УМВД по Курской области.

Ранения получили два человека Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Ранения получили два человекаФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место происшествия выехали спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель микроавтобуса и 43-летний пассажир получили ранения и были госпитализированы.

График движения поездов не нарушался. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

ДТП на переезде.

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