Курский "Водоканал" поймали на незаконных отключениях воды

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-13T13:22:55+03:00

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В прокуратуру Курска поступило обратился местный житель по вопросу систематического отключения холодной воды в домах, расположенных на проспекте Клыкова.

Выяснилось, что МУП «Водоканал города Курска» в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг отключало холодную воду в многоквартирных жилых домах с превышением нормативной продолжительности.

Прокуратура внесла руководителю МУП «Водоканал города Курска» представление, в котором потребовала обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей.

Требования прокурора удовлетворены. Подача холодного водоснабжения обеспечена в круглосуточном и бесперебойном режиме, заверили в прокуратуре.

На основании постановления прокурора города виновный сотрудник МУП «Водоканал города Курска» оштрафован.