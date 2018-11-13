2018-11-13T13:22:55+03:00
Происшествия

Курский "Водоканал" поймали на незаконных отключениях воды

Жалоба поступила с проспекта Клыкова
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Воду отключали надолгоВоду отключали надолгоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В прокуратуру Курска поступило обратился местный житель по вопросу систематического отключения холодной воды в домах, расположенных на проспекте Клыкова.

Выяснилось, что МУП «Водоканал города Курска» в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг отключало холодную воду в многоквартирных жилых домах с превышением нормативной продолжительности.

Прокуратура внесла руководителю МУП «Водоканал города Курска» представление, в котором потребовала обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей.

Требования прокурора удовлетворены. Подача холодного водоснабжения обеспечена в круглосуточном и бесперебойном режиме, заверили в прокуратуре.

На основании постановления прокурора города виновный сотрудник МУП «Водоканал города Курска» оштрафован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском тепловоз протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
Курян призывают повесить кормушки
Курянам предлагают присоединиться к акции «ПроЧитай»
Более сотни курян ушли служить по контракту
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Курске пройдут Дни польской культуры
Под Курском пьяный водитель сбил пешехода
Курские полицейские задержали подозреваемых в грабежах
Куряне украли на ферме изгородь
В Курске открывается выставка, посвященная полиции
Задержали курянина, который был в федеральном розыске
На пост замгубернатора Курской области назначен Максим Бесхмельницын
17 курских водителей лишат прав
В курском ЮЗГУ пройдет День донора
В Курске снесли торговый павильон
Под Курском на пешеходном переходе погиб пенсионер
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
В Курской области ночью сгорели два автомобиля
Спасатели предупреждают курских водителей о гололеде на дорогах
В Курской области пропал 53-летний мужчина
В Курске почтят память убитого 7-летнего школьника