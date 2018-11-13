Курский "Водоканал" поймали на незаконных отключениях воды
В прокуратуру Курска поступило обратился местный житель по вопросу систематического отключения холодной воды в домах, расположенных на проспекте Клыкова.
Выяснилось, что МУП «Водоканал города Курска» в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг отключало холодную воду в многоквартирных жилых домах с превышением нормативной продолжительности.
Прокуратура внесла руководителю МУП «Водоканал города Курска» представление, в котором потребовала обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей.
Требования прокурора удовлетворены. Подача холодного водоснабжения обеспечена в круглосуточном и бесперебойном режиме, заверили в прокуратуре.
На основании постановления прокурора города виновный сотрудник МУП «Водоканал города Курска» оштрафован.