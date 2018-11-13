Курян призывают повесить кормушки

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-13T11:14:47+03:00

В городе проходит акция по спасению птиц от холодов

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Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. По предложению Союза охраны птиц России, праздник выбран днем защиты птиц от экологических катастроф и уничтожения видов. Россияне отмечают этот молодой, но важный для экологии праздник 12 ноября.

В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несолёное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.

Специалисты ГМЦ «Гелиос» присоединяются к этому празднику и 13 ноября в 14.30 совместно с активной молодежью города повесят кормушки по улице Студенческой и на проспекте Дружбы.

К участию в акции приглашаются все желающие.