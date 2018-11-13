Курянам предлагают присоединиться к акции «ПроЧитай»

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-13T10:33:51+03:00

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Марафон стартовал во всех российских регионах 2 ноября. Его главное условие - фотография с книгой, хэштег #ПроЧитай и указание геолокации. Регион, опубликовавший наибольшее количество фотографий в соцсетях со специальным хэштегом #ПроЧитай, в феврале 2019 года посетит звездная команда ПроРФ, где проведет публичные чтения и буккроссинг с участием известных гостей.

Как отмечают в Федеральном агентстве по делам национальностей, литература народов России - это уникальная ценность и кладезь знаний для будущих поколений. Поэтому наша общая задача - повышать интерес молодежи не просто к чтению, а в буквальном смысл - друг к другу. Только знание о культуре, истории и традициях народа способно сформировать взаимное уважение и стать основой сотрудничества.