2018-11-13T10:19:35+03:00
Политика

Более сотни курян ушли служить по контракту

Престиж военной службы растет
Светлана ВОЛКОВА
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Зарплата контрактников достигает 35 тысяч рублейЗарплата контрактников достигает 35 тысяч рублейФото: из архива «КП»
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Из военкомата Центрального и Сеймского округов Курска в этом году 108 курян отправились служить по контракту. Из них 95 несут службу в сухопутных войсках Западного военного округа.

Однако, как отмечают в военкомате, стать контрактником может не каждый юноша. Необходимо иметь отличное физическое здоровье, быть дисциплинированным, выносливым. Требования к контрактникам серьезные. Но и привилегий достаточно: льготы, полный соцпакет, заработная плата от 20 до 35 тысяч рублей, служебное жилье. Для тех, кто решил связать свою жизнь с армией необходимо просто обратиться в свой военный комиссариат по месту жительства.

Для ребят из Центрального или Сеймского округов Курска надо прийти по адресу: улица Димитрова, д. 31, где им разъяснят, что необходимо для того, чтобы стать достойным защитником своей Родины.

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