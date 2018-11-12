В Курске пройдут Дни польской культуры

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-12T18:31:51+03:00

Культурные мероприятия пройдут с 15 по 19 ноября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Культурные мероприятия будут проходить с 15 по 19 ноября

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15 ноября в 15.30 в центре досуга «Ассоль» состоится показ анимационного фильма «Волшебная страна» по мотивам музыкальных произведений Ф. Шопена.

17 ноября в 15.00 детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова приглашает на открытие Дней польской культуры. Здесь же пройдут: выставка рисунков «Памятные места современной Польши», выступление фольклорного ансамбля «Весна», награждение дипломами и призами участников конкурса рисунков.

19 ноября в 17.00 в детской школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова состоится музыкальный фестиваль «Приношение Ф. Шопену-2018».

Проведение Дней польской культуры в Курске стало традиционным событием в культурной жизни нашего города. Впервые они состоялись в 2007 году при поддержке Польского культурного центра в Москве и лично директора Хиеронима Граля, доктора истории, 1-го советника посольства Республики Польша в России и были приурочены к 975 - летнему юбилею Курска.

Дополнительная информация - по телефонам +7(4712) 58-64-71, 58-64-72.

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