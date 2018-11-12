В Курске пройдут Дни польской культуры
15 ноября в 15.30 в центре досуга «Ассоль» состоится показ анимационного фильма «Волшебная страна» по мотивам музыкальных произведений Ф. Шопена.
17 ноября в 15.00 детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова приглашает на открытие Дней польской культуры. Здесь же пройдут: выставка рисунков «Памятные места современной Польши», выступление фольклорного ансамбля «Весна», награждение дипломами и призами участников конкурса рисунков.
19 ноября в 17.00 в детской школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова состоится музыкальный фестиваль «Приношение Ф. Шопену-2018».
Проведение Дней польской культуры в Курске стало традиционным событием в культурной жизни нашего города. Впервые они состоялись в 2007 году при поддержке Польского культурного центра в Москве и лично директора Хиеронима Граля, доктора истории, 1-го советника посольства Республики Польша в России и были приурочены к 975 - летнему юбилею Курска.
Дополнительная информация - по телефонам +7(4712) 58-64-71, 58-64-72.
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