2018-11-12T16:14:15+03:00
Происшествия

Под Курском пьяный водитель сбил пешехода

ДТП произошло в Судже
Яна ШЕЛЕСТ
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Раненого пешехода доставили в больницуРаненого пешехода доставили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 ноября примерно в 18.15 в Судже 40-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2111 ехал по улице Заводской со стороны улицы Чехова в сторону Энгельса.

Напротив дома № 54 он сбил 31-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Пешеход получил ранения, с которыми был доставлен в Суджанскую центральную районную больницу. В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники.

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