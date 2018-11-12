Под Курском пьяный водитель сбил пешехода
ДТП произошло в Судже
Раненого пешехода доставили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 ноября примерно в 18.15 в Судже 40-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2111 ехал по улице Заводской со стороны улицы Чехова в сторону Энгельса.
Напротив дома № 54 он сбил 31-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Пешеход получил ранения, с которыми был доставлен в Суджанскую центральную районную больницу. В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники.