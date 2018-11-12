Курские полицейские задержали подозреваемых в грабежах

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-12T15:45:49+03:00

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В Курске в течение нескольких часов полиция задержала подозреваемых в нескольких грабежах. Ночью возле одного из развлекательных заведений Курска двое неизвестных похитили у 42-летнего мужчины деньги и мобильный телефон, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что нападавшими были 21-летний и 18-летний куряне. Их местонахождение быстро установили, похищенное имущество изъяли и возвратили владельцу.

Вечером возле дома по улице Чехова неизвестные открыто похитили у 16-летнего парня дорогой мобильный телефон. Молодой человек тут же позвонил в полицию и описал налетчиков. Похожих под описание двоих молодых людей заметили полицейские патрульно-постовой службы.

Один из них отказался выполнять законное требование сотрудников о проверке и попытался скрыться, но был задержан. Обоим подозреваемым 21 год, один из них ранее судим за хранение наркотиков. Похищенное изъяли и возвратили владельцу.

По обоим фактам совершенных грабежей проводятся проверки, для решения о возбуждении уголовных дел.