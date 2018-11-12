Куряне украли на ферме изгородь

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-12T14:56:06+03:00

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В Октябрьском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемых в хищении металлических ограждений с территории фермы, сообщили в УМВД по Курской области. Двое мужчин и одна девушка выкопали металлическое ограждение и погрузили ее на повозку. Подозрительную компанию остановили сотрудники ДПС.

При первом же опросе версия о том, откуда и куда перевозится груз, у каждого была своя. Полицейские проверили путь транспорта и выяснили, что менее получаса назад было совершено хищение, о чем сообщили руководству подсобного хозяйства.

Металлическую изгородь злоумышленники собирались сдать в пункт приема лома. Сейчас она изъята и после оценки будет возвращена хозяину. По данному факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.