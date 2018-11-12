В Курске открывается выставка, посвященная полиции

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-12T14:31:43+03:00

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13 ноября в 11.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный» (г.Курск, Красная пл., 2/4) состоится открытие выставки художественных произведений из коллекции МВД России «Три века на службе Отечеству и Закону».

На выставке будет представлено 60 живописных и графических полотен, выполненных художниками Студии им. В.В. Верещагина МВД России в разные годы работы. Их авторы провели сложную кропотливую работу: тщательно изучались военное обмундирование и оружие соответствующих исторических периодов, предметы быта, исторические костюмы, интерьеры, документы и биографии из собраний разных музеев и архивов.

Среди экспонатов - монументальные исторические картины, посвящённые интересным малоизвестным фактам и событиям из истории органов правопорядка XVIII-XX веков. Специально к 2018 году художниками Студии была создана уникальная галерея из 23 портретов полицмейстеров Москвы и Санкт-Петербурга XVIII-XX веков. Многие из них впервые были изображены в произведениях искусства.

Проект «Три века на службе Отечеству и Закону» способствует продолжению преемственности лучших служебных традиций российской полиции и является вкладом в сохранение и развитие знания исторического наследия по осуществлению правоохранительной деятельности, связанной с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, обеспечением общественной безопасности.

Выставка продлится до 20 ноября.