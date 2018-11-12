Задержали курянина, который был в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-12T14:22:22+03:00

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На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в охраняемом магазине на улице Карла Маркса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в магазине мужчина пронес через кассу неоплаченный товар – дорогостоящие ножи и пытается с ними сбежать. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его на выходе из торговой точки.

Как оказалось, задержанный 29-летний мужчина был в местном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».