На пост замгубернатора Курской области назначен Максим Бесхмельницын
Распоряжение подписал Роман Старовойт
Максим Бесхмельницын является членом партии «Единая Россия»
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Максим Бесхмельницын назначен заместителем губернатора Курской области. Соответствующее распоряжение подписал Роман Старовойт 12 ноября 2018 года, сообщили в региональной администрации.
40-летний Максим Бесхмельницын является уроженцем Белгородской области. Окончил Военный университет Минобороны РФ. Ранее руководил Курским филиалом «Ростелеком».
Женат, имеет троих детей. Является членом политической партии «Единая Россия».