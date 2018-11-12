2018-11-12T14:07:07+03:00
Политика

На пост замгубернатора Курской области назначен Максим Бесхмельницын

Распоряжение подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Максим Бесхмельницын является членом партии «Единая Россия»Максим Бесхмельницын является членом партии «Единая Россия»
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Максим Бесхмельницын назначен заместителем губернатора Курской области. Соответствующее распоряжение подписал Роман Старовойт 12 ноября 2018 года, сообщили в региональной администрации.

40-летний Максим Бесхмельницын является уроженцем Белгородской области. Окончил Военный университет Минобороны РФ. Ранее руководил Курским филиалом «Ростелеком».

Женат, имеет троих детей. Является членом политической партии «Единая Россия».

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