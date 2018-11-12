17 курских водителей лишат прав

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-12T13:31:33+03:00

Они были пойманы за рулем в нетрезвом виде

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В прошедшие выходные дни курская Госавтоинспекция провела рейд по выявлению нетрезвых водителей. С 9 по 11 ноября в области были задержаны 17 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Шесть водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще шестерых задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Сотрудники УГИБДД напоминают курянам, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также водитель будет лишен прав управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!