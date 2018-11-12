В курском ЮЗГУ пройдет День донора

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-12T11:49:34+03:00

Ежегодно в Курской области кровь сдают 10 тысяч доноров. Фото: из архива "КП"

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15 и 16 ноября в Юго-Западном государственном университете Курска пройдет ежегодный День донора. В день проведения акции у здания университета будет работать мобильный донорский комплекс.

В акции примут участие около 150 молодых людей. Благодаря добровольцам курская станция переливания дополнительно получит около 70 литров крови. Каждый донор получит памятный значок, а также сувениры от станции переливания крови.

Ежегодно в Курской области кровь сдают 10 тысяч доноров. За один раз каждый сдает около 450 миллилитров крови. На станции переливания поступает около 11 тысяч литров крови. Этого хватает только на удовлетворение ситуационных запросов.